サッカー国際親善試合の日本―ブラジル戦。日本代表は14度目の対戦で初勝利を挙げた＝2025年10月、東京・味の素スタジアム【サンパウロ共同】サッカーW杯北中米3カ国大会で、日本が20日のチュニジア戦で圧勝したことを受け、決勝トーナメント初戦で日本と当たる可能性があるブラジルでは日本との対戦を不安視する声が早くも上がり、戦々恐々とした空気が広がり始めている。試合を放送する大手テレビ局グロボはチュニジア戦後、