漫画家・一葵さやかが23日、自身のXを更新し、アニメ『名探偵プリキュア！』（たんプリ）の登場キャラ・キュアアンサーとポチタンを描いたお菓子のパッケージを投稿した。今、絵描き好きの間で、ポテトチップスなどの白黒パッケージの余白に絵を描くことが流行となっている。【写真】良い表情！かっぱえびせんの袋に描いたキュアアルカナ・シャドウの絵先日、かっぱえびせんの白黒袋にキュアアルカナ・シャドウを描いたことで