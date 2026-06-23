日本での在留資格を得るため、うその婚姻届けを提出したとして、偽装結婚のブローカーとみられる女ら3人が警視庁に逮捕されました。女への依頼主でともに逮捕された韓国籍の男は、日本で不倫相手の女性に会うために在留資格を求めていたということです。電磁的公正証書原本不実記録・同供用の疑いで逮捕されたのは、偽装結婚のブローカーとみられる韓国籍の金栄礼容疑者（59）と、依頼主で韓国籍の李相基容疑者（44）、飲食店従業