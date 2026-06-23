初戦は88分に値千金の同点弾をあげた。第２戦は４分で快勝への口火となる先制点をマーク。日本代表の鎌田大地は、北中米ワールドカップで最高のスタートを切っている。オランダ戦でボランチの一角を務めた鎌田は、チュニジア戦でシャドーとして先発。異なる役割をそれぞれ見事にこなし、さらには貴重なゴールも生み出した。２試合連続得点は、日本人では稲本潤一に続く史上２人目。チュニジア戦の開始４分弾は、W杯での日本代