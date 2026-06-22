高市首相（65）はこの週末も公邸に引きこもっていた。衆参両院で開かれる22日の予算委員会集中審議に向けて「予習」に励んだようだが、「マジックワード」はそうそう見つかるまい。高市陣営が中傷動画を拡散した疑惑は燃え盛る一方。高市首相の不穏なメンタリティーに関する指摘がバズっている。【もっと読む】「日本の鉄の女」を自称した高市首相のゴーマン自己陶酔…欧州歴訪で“サッチャー気取り”悪目立ち◇◇◇