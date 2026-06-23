日本料理店「賛否両論」の店主で、料理人歴30年以上のキャリアを誇る笠原将弘氏が「味噌汁が劇的に変わる！笠原流【煮干しだし】の極意」と題し、和食の基本の1つである「煮干し」を使った出汁（だし）の取り方のコツを自身のYouTubeチャンネルで紹介。動画は、公開から約10日で20万回再生を超え、反響を呼んでいる（23日午後12時時点）。【動画】「プロの仕事、参考になります」笠原将弘氏が教える出汁の取り方のコツ＆みそ汁