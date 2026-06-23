本田圭佑は確信に近いものを感じている。信じている。６月23日に自身のＸを更新。「恐らく日本の予選突破の可能性は99％以上やと思う」と発信した。ただ、次の投稿で「違います。これが正解です」と綴り、ユーザーから送られたデータを引用。“ほぼ100％”だという。北中米Ｗ杯を戦う森保ジャパンは、グループステージで初戦のオランダ戦は２−２のドロー、続くチュニジア戦は４−０で快勝した。勝点４でオランダと並び、