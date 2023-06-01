北中米Ｗ杯１次リーグ初戦オランダ戦（１４日）で左ヒザを負傷した日本代表ＭＦ久保建英（２５＝レアル・ソシエダード）。第２戦チュニジア戦（メキシコ・モンテレイ、２０日＝日本時間２１日）の欠場が決まった至宝に、対戦国からも関心が寄せられている。日本代表は１８日（日本時間１９日）、チュニジア戦に向けてベースキャンプ地の米国・ナッシュビルでトレーニングを行ったが、久保は姿を見せず。日本サッカー協会は、久