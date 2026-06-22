2024年に旭川市で女子高校生を橋から転落させ殺害した罪などに問われている内田梨瑚被告（23）の裁判で、旭川地裁は22日、懲役27年の実刑判決を言い渡した。仮に内田被告が控訴することなく刑が確定した場合、「既決囚」として拘置所で過ごすが、その後、分類調査が行なわれ、どこの女子刑務所に収容するかが決まる。女子刑務所は男子刑務所とどう違うのか。またその処遇は？識者や元受刑者らに聞いた。 〈画像〉「黙っとけよ」