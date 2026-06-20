これまで3000人以上の男女の相談に乗ってきた、恋愛・婚活アドバイザーの菊乃です。髪もボサボサで化粧もしない“完全なる非モテ”から脱出した経験を活かし、多くの方々の「もったいない」をご指摘してきました。誰も言ってくれない「恋愛に役立つリアルな情報」をお伝えします。もしあなたが、初デートした男性に「今度（牛丼の）松屋に行きましょう」と言われたら、どう感じますか？ 今回は、そういった言動の“裏”を読みすぎ