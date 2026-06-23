アメリカ、イギリス、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドによる情報共有枠組み「ファイブ・アイズ」のサイバーセキュリティ機関が、AIによってサイバーリスクが急速に変化しているとして、政府や企業の首脳に「今すぐ行動を起こすべき」と促す共同声明を公開しました。声明では、最先端AIモデルが攻撃と防御の両方の能力を大きく変える時期は「年単位ではなく数カ月以内」と表現されています。The AI shift in cyber risk: