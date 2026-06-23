FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグの日本代表戦2試合で解説を務めたサッカー元日本代表の本田圭佑（40）が23日、Xを更新。1次リーグ日本最終戦のスウェーデン戦に向け、ユーモアあふれる呼びかけを投稿した。同試合も解説を務めることが発表されている本田。スウェーデン戦の中継は日本時間で平日の通勤時間帯とあり、本田は「日本中の経営者の皆さん、すみません。出勤時間の調整を宜しくお願い致します」とまさ