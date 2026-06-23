サッカーワールドカップ、日本代表はスウェーデン戦に臨みます。ただ、キックオフは平日の朝。仕事に学校、悩ましい時間帯ですが、「仕事中でも観戦OK」という企業も登場しています。【写真を見る】「社長、仕事中にサッカー観てもいいですか？」W杯日本代表のスウェーデン戦キックオフは“平日の朝” 社長に直談判！仕事中でも「観戦OK」な企業も登場「本当に観たいです。でも会社なのでしょうがない」「家事と仕事が被って