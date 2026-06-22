6月20日、サッカーFIFAワールドカップ2026（北中米W杯）の特別番組『緊急生放送！FIFAワールドカップの今知りたいこと、全部わかりますSP』（日本テレビ系）が放送された。3時間にわたって生放送されたが、番組内での明石家さんまの言動が物議を醸している。同番組は、翌日おこなわれる日本対チュニジア戦を前に、日本代表にスポットを当てるものだった。「解説を務める本田圭佑さんや日本テレビのスペシャルナビゲーターの竹