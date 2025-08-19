実は簡単にあか抜けできちゃう！甘〜いデザインが可愛い「おリボンネイル」のつくり方♡

露出の増える夏こそ指先にまでおしゃれにこだわりぬくべき♡ そこで今回は、ベースカラーにピンクを使った、韓国チックで甘〜い「おリボンネイル」をご紹介します。今年の夏休みは、簡単にできるセルフネイルに挑戦して、あか抜けを目指しちゃおう♡

トレンド夏ネイル

見た目以上に実は簡単♡

今っぽ＆あか抜けネイルのデザインアイディアをご紹介。明るくさわやかなカラーやガーリーなパーツを集めてサロン級のアートネイルをおうちで再現してみよ♡

ジェルを塗るときのポイント

1. 塗布量は筆の1/3くらい

ジェルのとりすぎや、少なすぎはムラの原因に。爪の大きさにあわせて適量を筆にとろう。2. 筆圧はやさしく！

ジェルを塗布する際に圧をかけすぎるとハケの筋が残ってしまう。ふんわり筆を動かして。3. 塗ったら少し待つ

塗布してすぐに硬化せず5秒ほど待つことで、自然とハケ筋がなじんで表面が平らになるよ。