実は簡単にあか抜けできちゃう！甘〜いデザインが可愛い「おリボンネイル」のつくり方♡

露出の増える夏こそ指先にまでおしゃれにこだわりぬくべき♡ そこで今回は、ベースカラーにピンクを使った、韓国チックで甘〜い「おリボンネイル」をご紹介します。今年の夏休みは、簡単にできるセルフネイルに挑戦して、あか抜けを目指しちゃおう♡

トレンド夏ネイル

見た目以上に実は簡単♡

今っぽ＆あか抜けネイルのデザインアイディアをご紹介。明るくさわやかなカラーやガーリーなパーツを集めてサロン級のアートネイルをおうちで再現してみよ♡

ジェルを塗るときのポイント
1. 塗布量は筆の1/3くらい
ジェルのとりすぎや、少なすぎはムラの原因に。爪の大きさにあわせて適量を筆にとろう。2. 筆圧はやさしく！
ジェルを塗布する際に圧をかけすぎるとハケの筋が残ってしまう。ふんわり筆を動かして。3. 塗ったら少し待つ
塗布してすぐに硬化せず5秒ほど待つことで、自然とハケ筋がなじんで表面が平らになるよ。

おリボンネイル

甘〜いリボンデザインは、ベースカラーもピンクが気分。子どもっぽくならないように韓国チックなパーツや締め色を使うのがポイント。

Check! シルバーのパーツが韓国っぽ

Nail Art：mimi

HOW TO

ベースジェルを塗布。Aを一度塗りしたら、硬化。

アイシングジェルでパーツを固定し、トップジェルを塗布して完成。

パーツは通販サイトやネイルショップでゲットして！

使用したアイテム♡

カラージェル 321 1,650円／バイネイルラボ

Check! いろんなピンクを組みあわせて

Nail Art：Art Room Junna

HOW TO

ピンクを全体に塗布。ラメやホワイトを重ねてニュアンス増しに。

ブラックでリボン、ドット、レースを描く。

コーティング後にリボンにクリアジェルを置いてぷっくりとさせる。

このアイテムを使うのもオススメ！

【A】シリラ カラージェル 038、【B】同 019 各1,980円／cirila
NAIL SALON LIST

mimi

住：原宿 詳細はLINEにて問いあわせ
営：Instagramに掲載
休：不定
Instagram：@murirbelle

Art Room Junna

【Art Room nail＆eyelash 中目黒】
住：東京都目黒区上目黒3-18-11 リスティア中目黒ビルディング1F
営：9:30〜最終受付19:30 ※ネイルの営業時間は11:00〜
休：不定
Instagram：@art_room_junna

撮影／林真奈 文／柿沼奈々子

