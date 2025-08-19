実は簡単にあか抜けできちゃう！甘〜いデザインが可愛い「おリボンネイル」のつくり方♡
露出の増える夏こそ指先にまでおしゃれにこだわりぬくべき♡ そこで今回は、ベースカラーにピンクを使った、韓国チックで甘〜い「おリボンネイル」をご紹介します。今年の夏休みは、簡単にできるセルフネイルに挑戦して、あか抜けを目指しちゃおう♡
トレンド夏ネイル
見た目以上に実は簡単♡
今っぽ＆あか抜けネイルのデザインアイディアをご紹介。明るくさわやかなカラーやガーリーなパーツを集めてサロン級のアートネイルをおうちで再現してみよ♡
ジェルを塗るときのポイント
1. 塗布量は筆の1/3くらい
ジェルのとりすぎや、少なすぎはムラの原因に。爪の大きさにあわせて適量を筆にとろう。2. 筆圧はやさしく！
ジェルを塗布する際に圧をかけすぎるとハケの筋が残ってしまう。ふんわり筆を動かして。3. 塗ったら少し待つ
塗布してすぐに硬化せず5秒ほど待つことで、自然とハケ筋がなじんで表面が平らになるよ。
おリボンネイル
甘〜いリボンデザインは、ベースカラーもピンクが気分。子どもっぽくならないように韓国チックなパーツや締め色を使うのがポイント。
Check! シルバーのパーツが韓国っぽ
HOW TO
ベースジェルを塗布。Aを一度塗りしたら、硬化。
アイシングジェルでパーツを固定し、トップジェルを塗布して完成。
パーツは通販サイトやネイルショップでゲットして！
使用したアイテム♡
Check! いろんなピンクを組みあわせて
HOW TO
ピンクを全体に塗布。ラメやホワイトを重ねてニュアンス増しに。
ブラックでリボン、ドット、レースを描く。
コーティング後にリボンにクリアジェルを置いてぷっくりとさせる。
このアイテムを使うのもオススメ！
NAIL SALON LIST
mimi
住：原宿 詳細はLINEにて問いあわせ
営：Instagramに掲載
休：不定
Instagram：@murirbelle
Art Room Junna
【Art Room nail＆eyelash 中目黒】
住：東京都目黒区上目黒3-18-11 リスティア中目黒ビルディング1F
営：9:30〜最終受付19:30 ※ネイルの営業時間は11:00〜
休：不定
Instagram：@art_room_junna
