回転寿司チェーン「くら寿司」にて豪華食材である”カニ”を存分に楽しめる「極上かに」フェアを開催！

また、同日より、KURA ROYALの新メニューとして「とろける白桃氷」も期間・数量限定で販売されます☆

くら寿司「極上かに」フェア／とろける白桃氷

販売開始日：2025年8月22日（金）

販売店舗：全国のくら寿司店舗

※「大阪・関西万博店」では実施されません

※一部店舗では価格が異なります

くら寿司にて「特大本ズワイガニ（一貫）」や「本ズワイガニ二種盛り」「本ズワイガニ軍艦（一貫）」など、豪華食材であるカニが存分に楽しめる「極上かに」フェアを期間限定で開催。

冬のイメージがあるカニですが、くら寿司では、夏でもカニが楽しめるよう、水揚げ時期が異なるものを世界中から仕入れて提供されます。

今回のフェアでは、水揚げ後、すぐに茹でるなど特別な加工を施すことで、カニ本来の味わいがご堪能いただける本ズワイガニや丸ズワイガニを使ったメニューが多数ラインナップ。

また、同日より、KURA ROYALの新スイーツ「とろける白桃氷」も期間・数量限定で販売されます☆

特大本ズワイガニ（一貫）

価格：390円

販売期間：2025年8月22日（金）〜8月31日（日）

“カニの王様”といわれる本ズワイガニを使用した、特大サイズで食べ応え抜群な「特大本ズワイガニ（一貫）」は、

噛むほどあふれ出るカニの旨みと甘みが楽しめます。

本ズワイガニ二種盛り

価格：350円

内容：本ズワイガニ開き・本ズワイガニかに身

持ち帰り：不可

販売期間：2025年8月22日（金）〜8月31日（日）

2種類のネタを一皿で食べ比べできる「本ズワイガニ二種盛り」

本ズワイガニの濃厚な旨みが凝縮された“開き”と、ふわふわとした食感が特徴の“かに身”が盛り合わせてあります。

本ズワイガニ軍艦（一貫）

価格：130円

販売期間：2025年8月22日（金）〜8月31日（日）

そして、本ズワイガニのかに身を贅沢に使用し、軍艦として提供される「本ズワイガニ軍艦（一貫）」

高級な本ズワイガニを一皿130円というリーズナブルな価格で味わうことができます。

丸ズワイガニ大（一貫）

価格：280円

販売期間：2025年8月22日（金）〜8月31日（日）

ボリューミーな食べ応えが特徴の「丸ズワイガニ大（一貫）」もラインナップ。

丸ズワイガニならではのぎゅっと詰まった旨みと甘み、豊かな香りが存分に味わえます。

かにクリームコロッケ

価格：230円

販売期間：販売中〜9月4日（木）

クリームに使用している玉ねぎは、最初に炒めることで甘みを出し、バターなどを加えることで、濃厚なカニの風味とともにコクを堪能できる「かにクリームコロッケ」

カニの風味豊かなとろっとクリーミーな舌触りとともに、注文が入ってから揚げることで、できたてのサクサク食感が楽しめるサイドメニューです。

極みの逸品シリーズ：本ズワイガニ盛り合わせ

価格：1,490円

販売期間：2025年8月22日（金）〜8月31日（日）

内容：特盛本ズワイガニにぎり・本ズワイガニかに身・本ズワイガニかに味噌和え・特大本ズワイガニ・本ズワイガニ開き(二貫)

持ち帰り：不可

くら寿司がこだわって厳選した人気の高級食材などを使用した”極みの逸品”シリーズから「本ズワイガニ盛り合わせ」が登場。

「カニの王様」といわれる本ズワイガニの握りを贅沢に盛り合わせた一皿です。

カニの濃厚な旨みを味わえる本ズワイガニの棒肉とかに身を、シャリからはみ出るほどふんだんに盛り付け、口いっぱいにカニの旨みが広がる“特盛本ズワイガニにぎり”も味わえます。

さらにふわふわ食感のかに身を楽しめる“本ズワイガニかに身”、本ズワイガニのかに身と濃厚なかに味噌がクセになる“本ズワイガニかに味噌和え”もラインナップ。

噛むほどあふれ出るカニの旨みと甘みを味わえる“特大本ズワイガニ” “本ズワイガニ開き(二貫)”など、様々な種類の握りを一皿に盛り合わせることでバリエーション豊かに楽しめます。

KURA ROYAL：とろける白桃氷

価格：980円 ※各店舗1日数量限定

販売期間：2025年8月22日（金）〜無くなり次第終了

持ち帰り：不可

トッピング（上から順に）：桃クリーム・桃のシロップ・特製シロップ・白桃・ふわ雪氷

“専門店以上のスイーツ”を目指し、素材や製法、ビジュアルにもこだわったスイーツブランド「KURA ROYAL」から、人気のかき氷「夢のふわ雪」を使用した、暑い夏にぴったりなひんやりスイーツ「とろける白桃氷」が新登場。

「夢のふわ雪」は、天然水を長時間かけて冷やすことでできる、純度の高いかき氷専用の氷を使用し、専門店でも使われている高級かき氷機で削ることで、まるで“ふわふわとした雪”のような口どけが楽しめます。

トッピングには、ジューシーな旬の白桃をふんだんに使用し、ほどよい甘さの桃クリームや甘酸っぱい桃のシロップがかかっています。

ピンク色が映えるかわいらしい見た目も魅力です。

豪華食材であるカニや夏のひんやりスイーツを味わえる期間限定メニュー。

くら寿司「極上かに」フェアと「とろける白桃氷」は2025年8月22日より販売開始です☆

※店舗により価格は異なります

※一部メニューは予定数量に達し次第、販売終了となります

