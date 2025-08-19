女子サッカー界に現れたニューヒロイン…浦和の“飛び級”16歳が初ゴール「上手すぎ」「人気出そう」
三菱重工浦和レッズレディースの16歳MF平川陽菜が17日、敵地で行われたWEリーグ第2節・アルビレックス新潟レディース戦(○5-0)で初ゴールを挙げた。
千葉県出身の平川は埼玉県のレジスタFC、浦和ジュニアユース、浦和ユースでのプレーを経て、今年2月から飛び級でトップチームへ昇格。新潟L戦でハーフタイム明けから投入されると、3点リードの後半22分に左からのクロスを左足で押し込み、WEリーグ初得点を記録した。
このシーンをDAZN公式X(旧ツイッター/@DAZN_JPN)が動画で紹介。ユーザーから「おめでとうございます」「16歳!!!」「すごっ」「このシュートホント上手すぎ ってか何であんなに落ち着いているんだ?」「かわいいしスタイル良いし俺達のアイドルって感じだな 人気出そう」「流石、レジスタFC出身」「日本を代表する選手になりそう」などの声が上がった。
千葉県出身の平川は埼玉県のレジスタFC、浦和ジュニアユース、浦和ユースでのプレーを経て、今年2月から飛び級でトップチームへ昇格。新潟L戦でハーフタイム明けから投入されると、3点リードの後半22分に左からのクロスを左足で押し込み、WEリーグ初得点を記録した。
ˏˋ 飛び級16歳が初ゴール ˊˎ˗— DAZN Japan (@DAZN_JPN) August 18, 2025
第2節の #新潟L 戦で #浦和 の #平川陽菜 が16歳にして圧巻の初ゴール⚽✨
センタリングを上手く合わせてゴール隅に流し込む‼
第3節での活躍にも注目
SOMPO WEリーグ第3節
東京NB×浦和
8/24(日)18:00
#DAZN ライブ配信@REDSLADIES pic.twitter.com/i8OrmLwedy