県岐阜商は16年ぶりのベスト8進出

第107回全国高校野球選手権はベスト8が出揃い、公立勢では県岐阜商が唯一勝ち上がった。アルプス席からの大応援団も注目される中、“名物曲”が「出だしからカッコイイ」「めっちゃ好き」と話題を呼んでいる。

盛り上がるメロディが鳴り響いた。県岐阜商のアルプスで、スタンドが特に沸いたのが「ドラゴンクエスト3 戦闘のテーマ」だ。

ファンファーレの素晴らしい演奏から始まり、その後は応援団が一斉に立ち上がって声を張り上げる。人気ゲームの戦闘シーンを彷彿とさせる、高揚感高まる同校の応援歌に「県岐阜商のドラクエ狂おしいほど好き」「カッコいい応援」「めっちゃ好き」「これ流れたらあがるなぁ」「選曲素晴らしすぎる……」「ドチャクソ打ちそうな雰囲気出る」「懐かしすぎる」などと称賛の声が寄せられた。

県岐阜商は11日の1回戦・日大山形に6-3で勝利。2回戦は東海大熊本星翔と4-3の激闘を制した。3回戦の明豊（大分）を3-1で下して16年ぶりにベスト8に進出。1936年以来89年ぶりとなる夏制覇に向け、準々決勝では第3試合で春の王者・横浜（神奈川）と対戦する。（Full-Count編集部）