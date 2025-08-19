プレミアデビューの田中碧が攻守に躍動！決勝点にも関与で喜び爆発！昇格組リーズが開幕節でエバートンに１−０勝利
現地時間８月18日に開催されたプレミアリーグの開幕節で、田中碧が所属する昇格組のリーズがエバートンとホームで対戦した。
田中は右のインサイドハーフで先発し、プレミアリーグデビューを飾った。
リーズは５分、FWピルーにチャンスが訪れるも、相手GKピックフォードにブロックされる。
その後も圧倒的にボールを支配して押し込むものの、ゴールをこじ開けられない。
44分、田中のパスを受けたニョントがミドルシュートを放つも、枠を捉えられない。
後半に入って50分には、敵陣でパスカットした田中のパスを受けたニョントがシュート。これはGKの正面を突く。
80分には田中にチャンスが訪れるも、ボレーシュートはクロスバーの上を越える。
それでも、その直後に田中のプレスをきっかけにしてボール奪い、シュタッハのシュートが相手のハンドを誘発してPKを獲得。これをヌメチャが決めて、84分についに先制する。田中は喜びを爆発させた。
攻守に躍動した日本代表MFが後半アディショナルタイム３分に交代となったなか、このままリーズが１−０で勝利を収めた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ Jリーガーが好きな女性タレントランキングTOP20を一挙紹介
田中は右のインサイドハーフで先発し、プレミアリーグデビューを飾った。
リーズは５分、FWピルーにチャンスが訪れるも、相手GKピックフォードにブロックされる。
その後も圧倒的にボールを支配して押し込むものの、ゴールをこじ開けられない。
44分、田中のパスを受けたニョントがミドルシュートを放つも、枠を捉えられない。
後半に入って50分には、敵陣でパスカットした田中のパスを受けたニョントがシュート。これはGKの正面を突く。
それでも、その直後に田中のプレスをきっかけにしてボール奪い、シュタッハのシュートが相手のハンドを誘発してPKを獲得。これをヌメチャが決めて、84分についに先制する。田中は喜びを爆発させた。
攻守に躍動した日本代表MFが後半アディショナルタイム３分に交代となったなか、このままリーズが１−０で勝利を収めた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ Jリーガーが好きな女性タレントランキングTOP20を一挙紹介