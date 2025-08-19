エバートン戦で先発出場した田中。(C)Getty Images

　現地時間８月18日に開催されたプレミアリーグの開幕節で、田中碧が所属する昇格組のリーズがエバートンとホームで対戦した。

　田中は右のインサイドハーフで先発し、プレミアリーグデビューを飾った。

　リーズは５分、FWピルーにチャンスが訪れるも、相手GKピックフォードにブロックされる。

　その後も圧倒的にボールを支配して押し込むものの、ゴールをこじ開けられない。

　44分、田中のパスを受けたニョントがミドルシュートを放つも、枠を捉えられない。
 
　後半に入って50分には、敵陣でパスカットした田中のパスを受けたニョントがシュート。これはGKの正面を突く。

　80分には田中にチャンスが訪れるも、ボレーシュートはクロスバーの上を越える。

　それでも、その直後に田中のプレスをきっかけにしてボール奪い、シュタッハのシュートが相手のハンドを誘発してPKを獲得。これをヌメチャが決めて、84分についに先制する。田中は喜びを爆発させた。

　攻守に躍動した日本代表MFが後半アディショナルタイム３分に交代となったなか、このままリーズが１−０で勝利を収めた。

