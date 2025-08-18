この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

手もみセラピストの音琶麗菜が伝授！「便秘の方はこの反射区が硬くなってるかも」手もみでスッキリ快便術

YouTubeで公開された「速攻で便秘解消！手をもむだけで、スッキリ快便！子供にもおすすめ！」動画内で、手もみセラピストの音琶麗菜氏が、便秘に悩む人に向けて、自宅でできる手もみセラピーを紹介した。「便秘の方は、この反射区が硬くなっているかもしれない」と切り出した音琶氏は、「たった3カ所、手のひらを押すだけで便秘が解消する」と、その速効性を強調。「おすすめですが、速攻性がありますので、バスの中とか、すぐトイレに行けない環境の時は押さない方が安全かなと思います」と使用シーンにも注意を促した。



今回のセラピーでは、S字結腸、直腸、背骨下部の3つの反射区を紹介。S字結腸と直腸は左手にのみあり、親指や人差し指を使った具体的な押し方を丁寧にレクチャー。「便秘の方は、結構ここの反射区が固くなっているかもしれませんが、しっかり押してみてください」と話し、痛い箇所があればそこを重点的に刺激するコツも伝授した。



さらに副交感神経を優位にしてリラックスを促す「背骨下部」の押し方も解説。「押し方のコツは1つの反射区につき7秒むぎゅーっと押す」「回数は1つの反射区につき3回から5回、それを1日に3回から5回」と具体的な回数もアドバイス。また、「水分を取ることを忘れずに老廃物を流していきましょう」とセルフケアの極意もシェアした。



動画の終盤には「私も結構便秘体質ですが、今回の反射区は結構押しています。朝起きたらコップ一杯お水を飲んで、その後に手のひらを押していただけると一番理想的です」と、自身の生活習慣も披露。最後は「健康には手もみセラピーで決まり。次回もお楽しみに」とメッセージを送り、動画を締めくくった。