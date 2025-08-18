18日11時現在の日経平均株価は前週末比281.67円（0.65％）高の4万3659.98円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1196、値下がりは362、変わらずは59と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはファストリ <9983>で、日経平均を39.71円押し上げている。次いでリクルート <6098>が22.69円、コナミＧ <9766>が20.09円、スズキ <7269>が17.22円、テルモ <4543>が14.59円と続く。



マイナス寄与度は29.38円の押し下げで東エレク <8035>がトップ。以下、ソニーＧ <6758>が15.03円、アドテスト <6857>が9.45円、ディスコ <6146>が7.36円、レーザーテク <6920>が6.69円と続いている。



業種別では33業種中25業種が値上がり。1位はその他製品で、以下、輸送用機器、サービス、情報・通信と続く。値下がり上位には銀行、海運、電気・ガスが並んでいる。



※11時0分10秒時点



株探ニュース

