Ä¹ºê¤¬Ä»À´¤È¤Î¾å°ÌÂÐ·è¤òÀ©¤·¤Æ3°ÌÉâ¾å! ¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥¸¥§¥º¥¹¤¬º¸Â¤ÈÆ¬¤Ç°µ´¬2È¯
[8.17 J2Âè26Àá Ä»À´ 1-2 Ä¹ºê ±Ø¥¹¥¿]
¡¡J2Âè26Àá¤¬17Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢V¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¤ÏÅ¨ÃÏ¤Ç¥µ¥¬¥óÄ»À´¤Ë2-1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£2Ï¢¾¡¤ò¾þ¤ê¡¢8»î¹çÉé¤±¤Ê¤·(5¾¡3Ê¬)¡£Ä»À´¤Ï2Àï¤Ö¤ê¤Î¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡Á°Àá½ªÎ»»þÅÀ¤ÇÆ±¤¸¾¡¤ÁÅÀ42¤Î6°ÌÄ»À´¤È4°ÌÄ¹ºê¤¬´é¤ò¹ç¤ï¤»¤¿°ìÀï¡£Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤Ë¹¶·â¤Î·Á¤òÂ¿¤¯ºî¤Ã¤¿¤Î¤ÏÄ»À´¤À¤¬¡¢ÀèÀ©¤·¤¿¤Î¤ÏÄ¹ºê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°È¾15Ê¬¡¢MF¾¾ËÜÅ·Ì´¤¬½Ä¥Ñ¥¹¤òÁ÷¤ê¡¢FW¥Õ¥¢¥ó¥Þ¡¦¥Ç¥ë¥¬¥É¤Î¥Ý¥¹¥È¥×¥ì¡¼¤«¤é¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢¼êÁ°Ãæ±û¤ÎMF¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥¸¥§¥º¥¹¤¬º¸Â¤ò¿¶¤ë¡£Äã¤¤ÃÆÆ»¤Î´¬¤¤¤¿¥·¥å¡¼¥È¤¬º¸¥Ý¥¹¥È¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ·è¤Þ¤ê¡¢ÆÀÅÀ¥é¥ó¥¥ó¥°¼ó°Ì¤Îº£µ¨13¥´¡¼¥ëÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âÄ»À´¤Ï¹¶Àª¤òÂ³¤±¡¢Á°È¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à4Ê¬¤ËÄÉ¤¤ÉÕ¤¯¡£º¸¥µ¥¤¥É¤ÎMF¿·°æÀ²¼ù¤¬½Ä¤Ë»Å³Ý¤±¡¢º¸Â¤Ç¥¯¥í¥¹¤ò¶¡µë¡£FW»³ÅÄ´²¿Í¤¬Æ¬¤Ç¥´¡¼¥ëº¸¤Ë²¡¤·¹þ¤ß¡¢º£µ¨5ÅÀÌÜ¤Ç1-1¤È¤·¤¿¡£
¡¡Ä¹ºê¤Ï¿·Å·ÃÏ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ÎMF¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥Ô¥È¥¥¥«¤âÍí¤ó¤Ç¥´¡¼¥ë¤ØÇ÷¤ë¤È¡¢¸åÈ¾39Ê¬¤Ë¾¡¤Á±Û¤¹¡£±¦¥µ¥¤¥É¤ÎMFÊÆÅÄÈ»Ìé¤¬Ãæ¤Ø»ý¤Á½Ð¤·¤Ê¤¬¤éº¸Â¤Ç¥¯¥í¥¹¤òÆþ¤ì¡¢M¡¦¥¸¥§¥º¥¹¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¡£¤³¤ì¤¬¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¡¢º£µ¨14¥´¡¼¥ëÌÜ¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Þ¤Þ2-1¤Ç¾¡¤Ã¤¿Ä¹ºê¤Ï¡¢J1¼«Æ°¾º³Ê·÷Æâ¤Î2°Ì¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¤È3¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤Î3°Ì¤ËÉâ¾å¡£Ä»À´¤ÏJ1¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ½Ð¾ì·÷³°¤Î7°Ì¤Ë¸åÂà¤·¤¿¡£
