◇第107回全国高校野球選手権第11日・3回戦 京都国際3―2尽誠学園（2025年8月16日 甲子園）

3回戦4試合があり、史上7校目の夏連覇を目指す京都国際（京都）は尽誠学園（香川）に逆転勝ちし2年連続8強入りを決めた。小川礼斗（らいと）内野手（2年）が1―2の8回に決勝の2点打を放った。山梨学院（山梨）は今大会最多17安打で夏の県勢最多に並ぶ14得点を奪い、岡山学芸館（岡山）に大勝。初の準々決勝進出を果たした。日大三（西東京）と関東第一（東東京）も勝って準々決勝に進んだ。

接戦に持ち込み、終盤の好機で確実に仕留めるのが「逆転の京都国際」だ。7回終了時点で1点劣勢でも慌てない。1―2の8回2死二、三塁、勝敗の分かれ目で3番の小川は「京都大会から、こういう試合ばかりなので」と2年生ながら冷静だった。カウント1―1から外角直球をたたいて一、二塁間を抜き、右前へ逆転の2点打を運んだ。ノーシードだった京都大会では6試合中3度が逆転勝利。甲子園でも2試合連続の逆転劇で昨夏に続き8強に駒を進めた。

「僕自身、殻を破らないといけなかった」

1年春からベンチ入りする有力選手ながら、不振に陥った昨夏のみ登録外。「同学年で同じ守備位置の選手もベンチ入りしていた。悔しかった」。甲子園のアルプス席から日本一を見届けた時に感じた複雑な感情が、現在の原動力だ。

入学時から木製バットを使用していたが、今春は背番号17にとどまった。「結果が出ないんやったら金属使えばええやん」の声も耳に入ってきた。周囲を見返したい思いを押し殺し、今夏は金属バットに持ち替えた。「3年生との最後の夏。自分のことより勝利を最優先に金属バットにしようと思った」。大好きな先輩のためならプライドは捨てられた。

京都大会では4回戦で打順が7番まで降格した際に、小牧憲継監督から「使っている意味を考えろよ」と苦言を呈された。すると、次戦の準々決勝から突然3番に昇格。1桁背番号の責任を突きつけられる起用に「先輩に頼っていてはダメ。自分が結果を出さないと勝てない」と奮い立った。そして甲子園で殻を破った。

京都勢の同一校が2年連続8強入りするのは1958、59年の平安（現龍谷大平安）以来66年ぶり。「僕も3年生に負けたくない」。昨夏日本一の瞬間に聖地に立てなかった“新戦力”が、夏連覇の輪に加わろうとしている。 （河合 洋介）