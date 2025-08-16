全長3.4m！ スバル斬新「“コンパクト”ミニバン」に反響殺到！「7人乗れるってサイコー！」「小回り利くし運転も楽しい」「アウトドアに最適じゃん」の声も！ ほぼ「軽ボディ」に3列シート搭載した「ドミンゴ」とは！

全長3.4m！ スバル斬新「“コンパクト”ミニバン」に反響殺到！

現在、日本国内では「3列シート」を搭載したモデルを展開していないスバル。

しかし過去には、7人乗車が可能な「ドミンゴ」というクルマをラインナップしていました。

一体どのような特徴を持ち、どういった評価を受けるモデルなのでしょうか。

ドミンゴは、スバルが製造・販売していたワンボックスカー。

初代モデルが登場したのは1983年で、同じくスバルの軽ワンボックスカーである「サンバー」の4代目モデルをベースとしながら、7人乗りを実現したミニバンというのがセールスポイントでした。

軽自動車をわずかに膨らませた程度の小さなボディに大人数が乗れるうえ、四輪駆動モデルも設定していたことから、狭い道や悪路、急な坂道の走行にも優れており、山間部の小規模な旅館やペンションの宿泊客送迎車としても活躍しました。

しかし、パワーウインドウやパワーステアリング、集中ドアロックといった快適装備が搭載されておらず、当時でもやや時代遅れと判断される面もありました。

そこでスバルは1994年に2代目ドミンゴを発売。

この2代目モデルは、エバポレーター付きのリアクーラーや上記のような便利装備を搭載したことで、時代に即したクルマへと大幅に変貌したのです。

その後、同車のキャンピングカー仕様となる「ドミンゴ・アラジン」が登場。

屋根を上部に展開することで、大人1人と子ども1人が寝られるベッドが現れる「ポップアップルーフ」や、シャワー兼用のシンク、折りたたみ式サイドテーブルなどを搭載し、当時のオートキャンプブームに対応するモデルとなっていました。

このように、時代にあわせた変化をしてきたドミンゴではありましたが、1998年10月に軽自動車の規格が変わったことによって、“7人乗り”であることや排気量以外はベース車のサンバーとのキャラクターの違いを示しにくくなったこともあり、1999年1月に販売終了となりました。

ちなみに2代目ドミンゴのボディサイズは、全長3525mm×全幅1415mm×全高1995mm、ホイールベース1885mm。

初代モデルが全長3425mm×全幅1430mm×全高1900mmでしたので、2代目のほうが横幅以外は拡大されています。

エクステリアデザインは、大型のバンパーや角型の4灯式ヘッドランプが特徴的。

インテリアはシートアレンジの便利さが特徴で、運転席と助手席のシートを回転させ、セカンドシートやサードシートと対面させることも可能です。

パワーユニットには、1.2リッター直列3気筒EF12型エンジンを搭載し、最高出力61馬力・最大トルク96Nmを発揮します。

車両価格（消費税抜）は、当時142万円から223万円で売られていました。

このようにユニークな特徴を備えたドミンゴについて、SNSなどでは、

「面白いクルマでしたね〜。また再販してくれないかな」

「状態の良い中古車があったらマジで今でも欲しい」

「1台だけどんなクルマでも貰えるなら自分はドミンゴを貰う」

「あの頃のスバル車って良すぎるよな〜」

「運転する楽しみがしっかりあった」

「昔のスバル車はしっかりコスト掛けてて質が良かったね」

「小回り利いて多人数乗れるって最高」

「世界で一番かわいいクルマ！」

という、同車を称賛する声が見られます。

販売終了となってから約26年が経過した現在も話題は尽きず、多くのユーザーから好意的な目が向けられていることが伝わります。

またそのほかにも、

「昨今のアウトドアブームに最適なクルマだと思う」

「新車でこんなのが発売したらウケるだろうなぁ」

といったコメントもあります。

コンパクトで小回りが利き、かつ車中泊も可能で7人が乗れる広さを備えるドミンゴであれば、近年のキャンプ・アウトドアブームにぴったりのモデルだと考えるユーザーがいるのもごく自然な流れでしょう。

このように、販売終了から約26年が経過した現在も語り草となっている、スバルのドミンゴ。

セールスポイントではなかった「運転の楽しさ」を評価する声も上がっており、乗ったことのないユーザーからも実際に所有したユーザーからも愛されているクルマです。