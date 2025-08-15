『鬼滅の刃 無限城編』の「4DX」レビュー！ 鑑賞前に確認したい5つのこと＆感涙必至の魅力【ガチ感想】
爆発的ヒット中の『劇場版 鬼滅の刃 無限城編 第一章 猗窩座再来』におけるMX4Dおよび4DXの、8月15〜21日の1週間限定の先行上映がスタートしました。8月30日から本公開となります。
「4D」は「座席の激しい動き」から「香り」に至るまで、さまざまな演出を楽しめる上映形式。映画を遊園地のアトラクション感覚で楽しむことができます。
結論から申し上げれば、今回の『無限城編』との相性は抜群。おおむね1000円の上乗せとなる鑑賞料金は高くはなく、デートでも家族でも、リピーターの人も新しい作品の魅力を見つけられるという点で大推薦します。
ここでは、今回の4Dを楽しむ前に知ってほしい5つのことを前置きとして記してから、実際に「4DX」で本編を体験したからこそ分かった3つの魅力を記していきましょう。
そのほか、「妊娠中の方、ご年配の方、車いすの方、心臓・首などに障がいのある方、身体・精神的に敏感な方、車酔いしやすい方は4DXをご利用いただけません」とされています。設置の専用ロッカー、飲食での注意などは、ユナイテッドシネマの4DX公式Webサイトも参照してください。
現在は同時期に『ジュラシック・ワールド／復活の大地』の4D上映が行われている影響もあって、先行での『無限城編』4D上映はおおむね1日3回のみと限られています。そのため、上映時間のチェックと予約を早めにしたほうがいいでしょう。
余裕を持って鑑賞したい人は、8月30日からの本公開を待ってからでもいいのかもしれません。
その理由は、8月22日から『バレリーナ The World of John Wick』『KING OF PRISM Your Endless Call み〜んなきらめけ！プリズム☆ツアーズ』『劇場版銀魂 完結篇 万事屋よ永遠なれ』という3作品の4D上映が始まるからでしょう。
これは一時的にでも他作品に4D上映を譲る、良い配慮です。例えば、『無限列車編』が通常上映と共にIMAXも上映スタートした際には、仕方がないこととはいえ「ほぼ鬼滅がIMAX独占」状態になっていました。ぜひ、多様な作品を4Dで楽しんでみてほしいです。
その理由の筆頭は、4DXにはMX4Dにない、劇場の上からぽつぽつと降る「雨」、スクリーン手前にはらはらと降る「雪」、ふわふわと舞い上がる「バブル（シャボン玉）」の演出があることです。そして、今回の『無限城編』ではこのうち、特に「雨」が効果的に使われています。また、4DXは劇場によって演出は一律でなく、「雪」と「バブル」の演出がない劇場もあります。例えば、シネマワールドでは4DXの公式Webサイトでは劇場それぞれの演出の表が載っているので、併せてチェックしておくといいでしょう。それでも、個人的に重要だと思えたのは「雨」のみなので、無理に「雪」ありの劇場を選ばなくても良いとは思います。
なお、4DX・MX4D共に、「雨」のほか「前方から吹き付ける水」の演出もあり、こちらが苦手な人は座席横のスイッチでON／OFFが切り替えられます。とはいえ、今回の『無限城編』での前方から吹き付ける水の使用回数はごくわずかで、煩わしくならない程度だと思うので、できればONのままで楽しむことをおすすめします。
一方で、かなり前のほうに座ると、スクリーンの手前に降る「雪」に「触れることができる」といったお得感がある代わりに、劇場斜め上の「フラッシュ」が「やや見えにくくなる」という、ちょっとしたジレンマもあったりします。座席が空いているのであれば、なるべく中央近くの席が選ぶのがベターかもしれません。
さて、ここからは今回の『無限城編』本編における4DXの魅力を紹介します。予備知識なく4DXの演出に驚きたい人は、先に劇場に足を運んでください。
※以下、『無限城編』の4DXの演出の一部を紹介しています。
劇場パンフレットでは、今回の無限城は3DCGの描画だけで3年6カ月以上、3部作の合計で10年以上の時間がかかると思われたところを、高価で計算速度が速いマシンを設備限界まで増築・導入し、最盛期にはマシンに割り当てられるほぼすべての電源を使い切るなど、文字通りに「全集中」して時間短縮を図ったことが書かれています。そのかいがあって、「広大な空間が本当にある」と思えるほどの実在感があるのです。
そして、今回の4DXでは、竈門炭治郎たち鬼殺隊が、この無限城に招かれた時、その広大さが「劇場全体を吹く風」からも伝わります。しかも、その風は炭治郎が落下する「風圧の恐怖」も表現していたりもするのです。
何より、カメラが上下左右に激しく動くことに併せて、4DXのメインの演出である座席も激しく動きます。4DXで最も相性が良いのは「ライド感」のあるシーン、例えば「カーチェイス」だったりするのですが、今回の4DXの座席の動きおよび風は、まるで「無限城の中をジェットコースターで疾走する」感覚を味わえるのです。
さらに重要なのは、竈門炭治郎や冨岡義勇が声に出して放つ「呼吸（型）」。特に「水の呼吸」が放たれたその時、その水しぶきを表現するかのように、上から「雨」がぽつりと降るのです。さらに、我妻善逸が放つ「雷の呼吸」では、その雷撃の激しさを、劇場斜め上の「フラッシュ」で表現。キャラクターの間近で技を「体感」する感覚を味わえるでしょう。
さらに、鬼の童磨（どうま）は冷気を操る「血鬼術」を利用しており、その術は時に「煙幕」にもなるのですが、それがまさにスクリーン目の前の「スモーク」として表現しています。
さらに、猗窩座が放つ「破壊殺」でも「フラッシュ」が効果的に使われているほか、激しさがエスカレートするバトルでは4DXの演出のほぼすべてが大盤振る舞いとなっています。しかも、背中に衝撃がある場面はまさに「座席後ろから叩く」という演出で、素早い移動をする際には足元の「くすぐり」も効果的に使われます。
バトルの最中でも、無限城編の中を激しく移動するため、前述したジェットコースター的なライド感も加わります。『鬼滅の刃』のアクションを体験するアトラクションとして、これ以上のものはないでしょう。
しかしながら、4DXはここでも「仕事」をしてくれます。回想の雪の場面ではそのまま雪がもちろん降りますし、「香り」でもキャラクターの愛おしさを感じられますし、さらには「フラッシュ」が作中屈指の美しく、そしてうれしいと同時に儚く悲しい名場面に使われているのです。
総じて、元々のエモーショナルな演出に、さらに物語部分でも「体感」をプラスしてくれる『無限城編』の4DXは、アトラクションとして楽しむ以上の価値があるのです。ぜひ、楽しんでください。
この記事の筆者：ヒナタカ プロフィール
All About 映画ガイド。雑食系映画ライターとして「ねとらぼ」「マグミクス」「NiEW（ニュー）」など複数のメディアで執筆中。作品の解説や考察、特定のジャンルのまとめ記事を担当。2022年「All About Red Ball Award」のNEWS部門を受賞。
(文:ヒナタカ)
「4D」は「座席の激しい動き」から「香り」に至るまで、さまざまな演出を楽しめる上映形式。映画を遊園地のアトラクション感覚で楽しむことができます。
結論から申し上げれば、今回の『無限城編』との相性は抜群。おおむね1000円の上乗せとなる鑑賞料金は高くはなく、デートでも家族でも、リピーターの人も新しい作品の魅力を見つけられるという点で大推薦します。
前置き1：身長100cm未満のお子さんは利用できない4DX上映は「身長100cm未満の方は4DXをご利用いただけません」「また120cm以下のお子様は保護者の方と一緒にお楽しみください」と明記されています。お子さんと一緒にご覧になりたい場合は、まずお子さんの身長をチェックしてください。
そのほか、「妊娠中の方、ご年配の方、車いすの方、心臓・首などに障がいのある方、身体・精神的に敏感な方、車酔いしやすい方は4DXをご利用いただけません」とされています。設置の専用ロッカー、飲食での注意などは、ユナイテッドシネマの4DX公式Webサイトも参照してください。
前置き2：予約を早めに！ 連日満席に近い大盛況『無限城編』は通常上映の上映開始直後にほぼ満席の大盛況となり、今回の4D上映も各劇場で予約時点で満席が相次いでいます。
現在は同時期に『ジュラシック・ワールド／復活の大地』の4D上映が行われている影響もあって、先行での『無限城編』4D上映はおおむね1日3回のみと限られています。そのため、上映時間のチェックと予約を早めにしたほうがいいでしょう。
余裕を持って鑑賞したい人は、8月30日からの本公開を待ってからでもいいのかもしれません。
前置き3：1週間限定先行上映の意味は？『無限城編』の「4D」は1週間限定の先行上映で、その後の8月22日から29日までの8日間に渡って「4D上映では見られない」期間が設けられています。
その理由は、8月22日から『バレリーナ The World of John Wick』『KING OF PRISM Your Endless Call み〜んなきらめけ！プリズム☆ツアーズ』『劇場版銀魂 完結篇 万事屋よ永遠なれ』という3作品の4D上映が始まるからでしょう。
これは一時的にでも他作品に4D上映を譲る、良い配慮です。例えば、『無限列車編』が通常上映と共にIMAXも上映スタートした際には、仕方がないこととはいえ「ほぼ鬼滅がIMAX独占」状態になっていました。ぜひ、多様な作品を4Dで楽しんでみてほしいです。
前置き4：「MX4D」ではなく「4DX」をおすすめする明確な理由座席の移動が楽しめる方式には、TOHOシネマズで展開する「MX4D」と、イオンシネマやユナイテッドシネマなどで展開する「4DX」の2種類がありますが、筆者個人としては基本的に4DXのほうをおすすめしています。
その理由の筆頭は、4DXにはMX4Dにない、劇場の上からぽつぽつと降る「雨」、スクリーン手前にはらはらと降る「雪」、ふわふわと舞い上がる「バブル（シャボン玉）」の演出があることです。そして、今回の『無限城編』ではこのうち、特に「雨」が効果的に使われています。また、4DXは劇場によって演出は一律でなく、「雪」と「バブル」の演出がない劇場もあります。例えば、シネマワールドでは4DXの公式Webサイトでは劇場それぞれの演出の表が載っているので、併せてチェックしておくといいでしょう。それでも、個人的に重要だと思えたのは「雨」のみなので、無理に「雪」ありの劇場を選ばなくても良いとは思います。
なお、4DX・MX4D共に、「雨」のほか「前方から吹き付ける水」の演出もあり、こちらが苦手な人は座席横のスイッチでON／OFFが切り替えられます。とはいえ、今回の『無限城編』での前方から吹き付ける水の使用回数はごくわずかで、煩わしくならない程度だと思うので、できればONのままで楽しむことをおすすめします。
前置き5：どこに座るのがおすすめ？4DXでは基本的にどこの座席に座っても、一律で同じ演出を楽しめます。
一方で、かなり前のほうに座ると、スクリーンの手前に降る「雪」に「触れることができる」といったお得感がある代わりに、劇場斜め上の「フラッシュ」が「やや見えにくくなる」という、ちょっとしたジレンマもあったりします。座席が空いているのであれば、なるべく中央近くの席が選ぶのがベターかもしれません。
さて、ここからは今回の『無限城編』本編における4DXの魅力を紹介します。予備知識なく4DXの演出に驚きたい人は、先に劇場に足を運んでください。
※以下、『無限城編』の4DXの演出の一部を紹介しています。
魅力1：本来なら10年かかる「無限城」の広大さを「風」で体感！ もはやジェットコースターだ今回の見どころの1つが「無限城」の表現でしょう。
劇場パンフレットでは、今回の無限城は3DCGの描画だけで3年6カ月以上、3部作の合計で10年以上の時間がかかると思われたところを、高価で計算速度が速いマシンを設備限界まで増築・導入し、最盛期にはマシンに割り当てられるほぼすべての電源を使い切るなど、文字通りに「全集中」して時間短縮を図ったことが書かれています。そのかいがあって、「広大な空間が本当にある」と思えるほどの実在感があるのです。
そして、今回の4DXでは、竈門炭治郎たち鬼殺隊が、この無限城に招かれた時、その広大さが「劇場全体を吹く風」からも伝わります。しかも、その風は炭治郎が落下する「風圧の恐怖」も表現していたりもするのです。
何より、カメラが上下左右に激しく動くことに併せて、4DXのメインの演出である座席も激しく動きます。4DXで最も相性が良いのは「ライド感」のあるシーン、例えば「カーチェイス」だったりするのですが、今回の4DXの座席の動きおよび風は、まるで「無限城の中をジェットコースターで疾走する」感覚を味わえるのです。
魅力2：バトルで「ギリギリで避ける」、鬼殺隊の「呼吸」や鬼たちの「血鬼術」をも体感！「無限城編」の最大の魅力が、ド迫力かつスピーディーなアクションにあるのは言うまでもありません。そこでまず効果的に使われているのは、「座席後ろから吹き付けるエアー」であり、それにより剣撃やパンチをギリギリで避けるスリルを擬似的に味わうことができます。
さらに重要なのは、竈門炭治郎や冨岡義勇が声に出して放つ「呼吸（型）」。特に「水の呼吸」が放たれたその時、その水しぶきを表現するかのように、上から「雨」がぽつりと降るのです。さらに、我妻善逸が放つ「雷の呼吸」では、その雷撃の激しさを、劇場斜め上の「フラッシュ」で表現。キャラクターの間近で技を「体感」する感覚を味わえるでしょう。
さらに、鬼の童磨（どうま）は冷気を操る「血鬼術」を利用しており、その術は時に「煙幕」にもなるのですが、それがまさにスクリーン目の前の「スモーク」として表現しています。
さらに、猗窩座が放つ「破壊殺」でも「フラッシュ」が効果的に使われているほか、激しさがエスカレートするバトルでは4DXの演出のほぼすべてが大盤振る舞いとなっています。しかも、背中に衝撃がある場面はまさに「座席後ろから叩く」という演出で、素早い移動をする際には足元の「くすぐり」も効果的に使われます。
バトルの最中でも、無限城編の中を激しく移動するため、前述したジェットコースター的なライド感も加わります。『鬼滅の刃』のアクションを体験するアトラクションとして、これ以上のものはないでしょう。
魅力3：回想の物語も「雪」や「フラッシュ」でよりエモーショナルに『無限城編』は回想シーンが多く、そこでは座席の移動やエアーなどの激しい演出はほとんどありません。4DXではこれはむしろ、2時間35分という長い上映時間の中で、ほっとひと息をついて休める時間にもなっていると言えるでしょう。
しかしながら、4DXはここでも「仕事」をしてくれます。回想の雪の場面ではそのまま雪がもちろん降りますし、「香り」でもキャラクターの愛おしさを感じられますし、さらには「フラッシュ」が作中屈指の美しく、そしてうれしいと同時に儚く悲しい名場面に使われているのです。
総じて、元々のエモーショナルな演出に、さらに物語部分でも「体感」をプラスしてくれる『無限城編』の4DXは、アトラクションとして楽しむ以上の価値があるのです。ぜひ、楽しんでください。
この記事の筆者：ヒナタカ プロフィール
All About 映画ガイド。雑食系映画ライターとして「ねとらぼ」「マグミクス」「NiEW（ニュー）」など複数のメディアで執筆中。作品の解説や考察、特定のジャンルのまとめ記事を担当。2022年「All About Red Ball Award」のNEWS部門を受賞。
(文:ヒナタカ)