【WRC 世界ラリー選手権】第7戦 ラリージャパン（シェイクダウン／5月28日）【映像】名古屋城に爆音！門を通る史上初の光景（実際の様子）28日から31日にかけて、愛知および岐阜県でWRC（世界ラリー選手権）第7戦ラリージャパンが開催されている。トヨタと勝田貴元のホームイベントとなる今大会、日本屈指の名城、名古屋城内で史上初のオープニングセレモニーが行われた。名古屋は2022年から5年連続でWRCが開催されてきた愛知