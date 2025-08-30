この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

マネー系YouTubeチャンネル「BANK ACADEMY／バンクアカデミー」が公開した動画「【50代・60代向け】新NISAで月3万・5万・10万積立のシミュレーション！」で、お金のプロの小林亮平氏が50代・60代からの新NISA活用法について具体的なシミュレーションを交えて解説している。



動画では、「50代・60代は運用期間が気になるが、人生100年時代、思いのほか長く続けられるかも」という視点から、積立期間だけでなく、資産を取り崩しながら運用を続ける期間まで考慮することの重要性を強調。これまで老後資金として「2,000万円」といった一括の目標額が語られがちだったが、実際は「新NISAで運用を続けながら徐々に取り崩せば、そこまでの資金は不要と思う」と、より現実的な資産形成の考え方を提示している。



特に注目すべきは、具体的な積立額ごとの詳細なシミュレーションだ。例えば、「50歳から新NISAで月3万積立を始めれば、年利5%で15年後の65歳に802万になるので、21年後の86歳まで月5万円取り崩し可」という試算を紹介。さらに、積立額を月5万円に増やすと「65歳には1,336万になるので、30年後の95歳まで月7万円取り崩し可とさらに老後の余裕が出る」と解説し、少額からでも長期的な資産形成が可能であることを示している。



また、60代から始めるケースについてもシミュレーションしており、「60歳から月10万の積立なら65歳には680万になるので、24年後の89歳まで月4万円取り崩し可」と解説。さらに、働く期間を延ばして70歳まで積立を続けた場合のシミュレーションも紹介するなど、多様なライフプランに対応した内容となっている。



動画の最後には、「50代なら月3万かできれば月5万積立、60代なら月10万の積立を目安にするのがいいかも」と結論を整理。これから新NISAを始める50代・60代にとって、自身の目標に合わせた具体的な積立額を決める上で、非常に参考になる動画と言えるだろう。