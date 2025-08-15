本音漏れた大谷翔平の“責任”は？ ハワイ住宅開発を巡る問題に米弁護士＆大手メディアが見解「無関係な人を不当に攻撃するのは悲しい」

大谷はエンゼルスとの古巣対戦後に自身のスキャンダルに対する想いを語った(C)Getty Images

注目された“問題”に当人が言及した。

現地時間8月13日、ドジャースの大谷翔平は、エンゼルス戦後に取材対応。ハワイ島にある総額2億4000万ドル（約350億円）規模の高級住宅開発を巡って提訴された件について「もうフィールドに集中したい。このチームの負けも続いているので、チーム全体として早く1勝して、一戦一戦勝ちきりたい」と語った。

レギュラーシーズンも佳境を迎え、ドジャースは痛恨の4連敗。ナショナルリーグ西地区の優勝争いでも首位から陥落し、苦しいチーム状況にある。ゆえにグラウンド外で生じている雑音を「フィールドに集中したい」と一蹴したのは偽らざる本音だろう。

もっとも、大谷が騒動に関与していたかは不透明な部分がある。

米メディア『The Athletic』は、本人とともに訴えられたネズ・バレロ代理人が、高級住宅プロジェクトからハワイを拠点とする2人の不動産開発業者を解雇させたと報道。原告の代理人からも交渉の窓口がバレロ氏のみであったことが報じられており、大谷が問題を認識していたかは再調査される意向だという。

提訴内容が明るみになって以来、一部のファンやメディアは大谷の責任を追及しているわけだが、米メディア『The Big Lead』の取材に応じたMSD法律事務所のアラシュ・サダット氏は、「訴えを起こした彼らはオオタニが何かをしたと主張しているのではなく、彼の代理人が何かをしたと主張している」と指摘。あくまでバレロ代理人との間に生じた問題であるという見解を示した上で、次のように続けている。