ウソでしょ！？ 大谷翔平に“疑惑の判定”連発「酷すぎる」「誤審でしかないｗ」不可解すぎるジャッジにファン騒然「キレない大谷さんスゴい」
【MLB】エンゼルス6−5ドジャース（8月13日・日本時間8月14日）
8月13日（日本時間8月14日）に行われたロサンゼルス・エンゼルス対ロサンゼルス・ドジャースの一戦で、ドジャース・大谷翔平を見舞った“不可解な判定”が話題となっている。
1回表・ドジャースの攻撃。この回先頭で打席に入った1番・大谷は、エンゼルス先発のカイル・ヘンドリックスに対し、初球、137km/h、外に外れたシンカー、2球目、外角低めに沈む137km/hのシンカーと、相次いでボール球のシンカーを見送り、カウント2-0とボール先行とするも、続く3球目、内角低めのボールゾーンへと外れた126km/hのチェンジアップ、4球目、内角高め、ギリギリに外れた138km/hを見送ると、これがあろうことか、いずれもストライク判定に。そのため、この日、ABEMAの中継で解説をつとめた郄橋尚成氏、川粼宗則氏はいずれも「うーん…」と思わず唸ることとなった。こうした大谷への“不可解なストライク判定”にファンからは「えｗ？」「酷すぎる」「これもストライク！？」「誤審でしかないｗ」「キレない大谷さんスゴい」といった様々な反響が巻き起こることに。
こうした不本意な判定にも、大谷は不満げな態度をとらず、フルカウントからの6球目、真ん中外寄りへと甘く入った129km/hのチェンジアップを鋭く弾き、3ベースに。リードオフマンとして最善を尽くす形で、先制点の好機をお膳立てすることとなった。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）