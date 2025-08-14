梨花が「やっちまったなって」告白した美容医療“失敗談”の素直さにファンの応援続出…話題になっていた笑顔の“違和感”

モデルやタレント、プロデューサーとして、マルチに活躍している梨花。自らのYouTubeチャンネルで、美容医療での“やらかし”を告白し、反響が寄せられている。

「梨花さんの“変化”が話題になったのは、6月に『ぽかぽか』（フジテレビ系）にゲスト出演したときのことでした。現在はアメリカ・カリフォルニア州在住のため、久しぶりのテレビ出演だったのですが、顔が不自然にふっくらしていて、違和感のある笑顔になっていたんです。口もやや歪んでいて、『梨花さんが持っていたナチュラルな美しさが消されてしまっている』と、SNSで驚きの声があがっていました」（芸能記者）

当時のXでは、梨花の思わぬ変化を残念がる声が多く集まっていた。

《梨花…頬っぺたパンパンだなぁ…顔が典型的なヒアル顔になってる。その影響で目が小さくなっちゃった。》

《梨花の顔の変化が気になって話してることが全く頭に入ってこない》

7月に『ホンマでっか!?TV』（フジテレビ系）に出演したときも、同じような違和感が指摘される事態に。本人は、そういった反応にノーコメントだったが、8月8日、公式YouTubeチャンネル「梨花です」に『【美容医療】失敗しました』というタイトルで、動画を更新した。

「最近の、私のちょっとした違和感に、すでにお気づきだった方もいらっしゃるかもしれないんですけど……」と切り出した梨花。「50歳になったときに、やばいなと思って。元気になろうと思ったんだね」と、美容医療を試したことを明かした。

当初はリジュランとヒアルロン酸をセットでお願いしたというが「ボトックスをね、打ってくださっちゃったんですよ。（医者の）サービスっていって」と、予期せぬ施術まで受けてしまったことを告白。ヒアルロン酸も、入れてもらった位置が微妙だったようで、「顔がでかい。動かない。やっちまったなって。抜きに行きました」と語った。結果、顔は無事、元に戻ったという。

梨花は現在、52歳。今回の失敗をめぐり、「歳を取る覚悟が足りなかったのかな」と反省しつつ、「『もっともっと』を辞めようと思った。少しでも素敵な人間でいられるようにがんばりたいって、すごく思いましたね」と振り返った。動画のコメント欄では、ありのままをさらけ出す梨花の姿に《素直に失敗したって言えるの本当に素敵な人》《こういう所が好き》と、応援が続出している。

「芸能人が美容整形事情を明かすことは昨今、増えましたが、失敗について、ここまで大胆に告白する人はなかなか見ません。包み隠さない発言は、むしろ梨花さんの好感度を上げたようです。彼女のキャラクターだからこそできる芸当でしょう」（前出・芸能記者）

失敗を乗り越えていく姿勢に、多くの人が励まされたことだろう。