この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

『約2万円で今買うならこれ！おすすめの有線イヤホン3選！【qdc FRONTIER、TWISTURA WOODNOTE、SIVGA Que UTG】』と題した動画で、イヤホンヘッドホン専門店eイヤホンのPRスタッフ ゆーでぃさんが最新の有線イヤホン3機種を徹底比較しながら語った。動画冒頭では「いろんな音を聞きたいよっていう方は、qdc FRONTIERが一番おすすめです」と、各製品の特徴をズバリ指摘し、音質や装着感など率直な見解を明かした。



今回紹介されたのは、qdc FRONTIER（17,820円）、SIVGA Que UTG（15,980円）、TWISTURA WOODNOTE（21,780円）の3機種。デザイン面では「それぞれ個性的なデザインだなという感じがします」と述べ、qdc FRONTIERの高級感ある樹脂筐体、SIVGA Que UTGの木目フェイスプレート、TWISTURA WOODNOTEのスタイリッシュな金属筐体など、細部にわたり評価。「装着感も大事」と強調し、特にフロンティアの付け心地と遮音性の高さを「さすがカスタムIEMのQDC」と絶賛した。



ドライバー構成の違いにも着目し、それぞれが「かなり個性的なドライバー」を搭載している点を解説。FRONTIERは「シングルBAとは思えないほどしっかりとした低域」で、中高域も「透き通った音」と評価。Que UTGは珍しい平面振動膜とダイナミックドライバーの融合により「高域の表現能力が高い」と述べ、「とにかく分離感が高くて、明瞭度が光るサウンド」を特徴とした。WOODNOTEについては、「最も独特な音がする」としつつ、「温かいサウンドで声の帯域がすごくツヤっぽく聞こえる」点を魅力に挙げ、個人的にはWOODNOTEの音が一番好みと語った。



また製品別におすすめポイントも明言。「いろんな楽器の音や音楽を楽しみたい方はFRONTIERが一番。女性ボーカルや管楽器、高域重視ならQue UTG、弦楽器やアコギなど暖かい音が好みならWOODNOTE」と、迷うユーザーに向けて丁寧にアドバイスした。「装着感や好みのデザイン、伝えた音質を参考に、ご自身に合ったイヤホンを選んでほしい」と呼びかけ、関心のある人には「全てイヤホンで視聴可能」という情報も付け加えた。



動画のラストは「いかがだったでしょうか」と視聴者に呼びかけ、「また次の動画でお会いしましょう。バイバイ」とさわやかに締めくくった。