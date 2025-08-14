199勝目が遠い。

巨人の田中将大（36）が13日の中日戦に先発登板。初回に3点の援護をもらうと、四回まで散発4安打、5奪三振の好投を見せた。今季2勝目を確信させる内容にチームとファンのボルテージが上がる中、勝利投手の権利を手にするべく向かった五回のマウンドで、スタンドの声援がため息に変わった。

1死一塁で2番・山本を二ゴロに打ち取り、併殺チェンジ--と思った直後、セカンドの門脇が二塁へまさかの悪送球。一塁走者が生還して1点を失うと、3番・上林と5番・ボスラーに適時打を浴び、同点に追いつかれてしまったのだ。

巨人OBが言う。

「門脇のミスはかばえませんが、田中将の球数は5回で81球に達するなど、ボール球が多く、リズムが悪かったのも事実。4月3日の今季初登板で1勝して以降、二軍再調整もあって200勝へ足踏みが続く田中将をなんとか勝たせようと、野手が硬くなっている。前回登板のヤクルト戦でも、セカンドの増田大が1点リードの六回に何でもない二ゴロをファンブルし、結果的に田中将の白星を消してしまいました」

そうは言っても、とこのOBが続ける。

「先を考える年齢ではない」

「7日の一軍再昇格後の投球を見ると、ボールの質自体はよくなっているのは確か。この日の最速は148キロでキレもありました。久保巡回コーチと取り組む魔改造の成果がようやく出てきたのかと思ったら、二軍再調整中は田中将の方から距離を置くようになったと聞いています。代わりに、桑田二軍監督のアドバイスに熱心に耳を傾けるようになった。久保コーチの魔改造はいわば、投球フォームをイチから見直す根本治療。

久保コーチ自身も、『菅野（現オリオールズ）も2年かかった』と言っており、完全にものにするまで時間がかかる。一方、桑田二軍監督は『打者に対する洞察力を研ぎ澄ませば大丈夫』とか『フォークの精度を上げれば勝てる』とか、現状のプラスアルファでやろうというスタンス。早く復調したい田中将からすれば、そっちの方がとっつきやすい。先を考える年齢ではないから、現時点では桑田二軍監督のアドバイスの方が耳に入ってくるということでしょう」

急がば回れ、と言うものの、田中将にそんな余裕はないようだ。

