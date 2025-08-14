日清製粉ウェルナがお馴染みのHR投稿

【MLB】エンゼルス 7ー6 エンゼルス（日本時間13日・アナハイム）

4戦連発に大忙しだ。ドジャース・大谷翔平投手は12日（日本時間13日）、敵地でのエンゼルス戦で同点の9回に、一時勝ち越しとなる43号ソロを放った。4試合連発の衝撃弾からわずか5分後にはお馴染みの日本企業が祝福の投稿。その豪華な出来栄えにファンからは「どんどん壮観に」といった反応が寄せられている。

大谷は5-5の同点で迎えた9回、相手の守護神ジャンセンから右翼ポール際へ豪快な一発。打った瞬間にバットフリップからの確信歩き。打球初速114.8マイル（約184.8キロ）、飛距離404フィート（約123.1メートル）の一発で、敵地ながらも「MVP」コールが発生する主役ぶりだった。

大谷と広告出演契約を結ぶ日清製粉ウェルナは今季、大谷の本塁打数に応じてパンケーキを積み重ねる「SHO-TOWER」の画像をX（旧ツイッター）に投稿。「まさかの4試合連続やったーーーー 勝ち越しホームランで大盛り上がりです」と綴った。

添えられた写真には43枚のパンケーキタワー。頂上にはナポリタンと思われるメニューが乗せられ、お子様ランチ風の赤い旗が立てられていた。インパクト抜群の豪華仕様だ。

乗せられた一品に関してSNS上には「フライドポテトのってます？」「えっ！ 焼きそば乗ってる？」といったコメントもあったが、背景にスパゲティをフォークで巻き取るイラストも掲載されており、どうやらナポリタンでよさそうだ。

そのほかにも直近6試合で5発の量産モード中とあって「次を作り始めないと」「はやーい」「60枚焼いておいてください」「まさかではなく、必然」「ほんまに大盛」「またまた大きくなった」「何味？」といったコメントも並んでいた。（Full-Count編集部）