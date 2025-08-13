前日に和歌山城天守閣上空でドローンショーも！和歌山ジャズマラソン

2025年11月9日(日)、マラソン・音楽・絶景が融合するマラソンイベント「和歌山ジャズマラソン」が、歴史ある和歌山城と絶景の宝庫 和歌の浦を舞台に開催。

和歌山ジャズマラソン

開催日 ： 2025年11月9日(日) 9:00〜13:30

会場 ： スタート：和歌山城前(ハーフ)、和歌山マリーナシティ(10km以下)

種目 ： ハーフ／10km／5km／3km／2kmジョギング(個人・ファミリー)など計5種目

定員 ： 10,000名(先着)

エントリー期間： 6/13〜9/1(RUNNET、ローソンDO! SPORTS、Loppi)

主催 ： 和歌山ジャズマラソン実行委員会(事務局：和歌山市スポーツ振興課)

ハーフマラソンから2kmジョギングまで多様な5種目のコースから選べ、チームでの出場や仮装ランナーも大歓迎です！

■「和歌山ジャズマラソン」の見どころ

＊見どころ(1)｜前日も楽しめる！和歌山城天守閣上空でドローンショー開催！

和歌山ジャズマラソンのスタート地点である、和歌山城の天守閣上空をキャンバスに、500機のドローンが光のアートを描きます。

さらに、和歌山城公園内のライトアップ「和歌山城〜光の回廊〜」と、ドローンショー終了後に入場時間を延長する天守閣からの夜景も併せて、光が紡ぐ夜の祭典を楽しめます。

＊見どころ(2)｜和歌山城からスタート！“観光ラン”で城下町と海の絶景を満喫！

ハーフマラソンは和歌山城前を皮切りに、歴史情緒あふれる城下町、漁師町の風情漂う雑賀崎、そして和歌浦湾の絶景を駆け抜ける特別コース。

観光地を一度に味わえる“非日常のラン”は、全国のランナーから注目を集めています！

＊見どころ(3)｜絶景と音楽が融合する“走るジャズフェス”

コース沿道には生演奏のジャズステージが登場。

軽快なリズムがランナーの背中を押し、沿道の観客も手拍子で参加できる一体感が広がります。

さらに、ゴール地点の和歌山マリーナシティでは地元グルメの販売も行われ、“走る・聴く・味わう”三拍子揃った新感覚マラソンに！

◆ランナー募集：先着10,000名(エントリー6/13〜9/1)

ハーフ、10km、5km、3km、2kmジョギング(個人・ファミリー)など全5種目。

ユニークな仮装ランナーも大歓迎！チーム対抗の団体戦(4人1組)もあります！

