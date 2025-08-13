バイオリニストの高嶋ちさ子さんが2025年8月12日、チェロ奏者でもある16歳次男の近影をインスタグラムで披露し、「イケメン」などと反響を呼んでいる。

「息子のチェロを聴いてる時は至福の時です」

高嶋さんは音楽の名門としても知られる母校・桐朋学園のセミナーを、4歳からチェロを弾く次男が受講したとして「親子ともに学ぶ事の多い3日間でした」などと報告した。近況については、

「息子ももう16歳、プロの厳しさを身近にみているので、『プロで食べていくのは難しいだろうから、プロみたいに上手いアマチュアになる』とほざいてます。プロを舐めるなと言いたくなりますが。絶対辞めたくないらしいです」

と説明しながら、「親バカですが、息子のチェロを聴いてる時は至福の時です（上手く弾けてる時だけ）」と笑いを誘う一幕も。また、次男が楽器ケースを背負っている後ろ姿やハンバーガーを食べようとする俯瞰ショットを披露した。

投稿のコメント欄には、「イケメンな息子さんですね」「息子さんからイケメンオーラが漂ってるなぁと思いました」「息子さま、さらにイケメンになられた感じですね」といった声が寄せられている。