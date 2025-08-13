この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

12人産んだ助産師HISAKOさん、子どもへの性教育で「結婚しなくても赤ちゃんはできる」“爽やかに真実を逃げずに伝えるのが大事”

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「赤ちゃんはどうやって出来るの？7歳9歳に性教育をしました。」という動画タイトルで、12人産んだ助産師HISAKOさんが、自身の子どもたちに“性教育”を行う様子を公開した。動画内では、小学2年生・のんちゃん、3年生・ふーたんとともに「赤ちゃんはどうやって生まれるのか？」について本音で語り合う様子が収められている。



はじめにHISAKOさんは、「赤ちゃんはどうやったらくる？ チューしたらできる？」と子どもたちに問いかけ、イチャイチャしたら赤ちゃんができるのか、遺伝子とは何かといった素朴な疑問に丁寧かつユーモアを交えて解説。「男は命のもと（精子）をチンチンの中に持ってるんやで」「玉（睾丸）の中で命のもと作るから、体の外についてるのは熱いとこじゃダメやからやで」と助産師ならではの視点で話す場面も。



また「女の人は、お腹の中に命のもと（卵子）がある。だから冷やしたらダメ」「精子は一度に約3億個出るけど、卵子は1つ。精子が1つだけ卵に入れて、入った瞬間に膜ができて他の精子は入れなくなる」「もし2つの精子が入ったら、人間にはなれない」と、科学的な内容も分かりやすく説明した。



さらに「結婚しなくても赤ちゃんはできる」「好きな人がいて、セックスすれば赤ちゃんができる。結婚は関係ない」と、“家族や結婚”という社会的な観点にも触れ、「コウノトリが運んでくるんじゃない」ことを率直に語った。「セックスしたからといって、必ずしも赤ちゃんはできるわけじゃない。何回も失敗して12回目でやっと成功したこともある」と、自身の経験も交えてリアルに伝えている。



双子や三つ子の仕組み、人工授精の話題、性感染症のリスクについても「病気を持っていたら赤ちゃんが死んじゃうこともある。一度病院で調べてから」「体の大事な部分は絶対に他人に見せたり触らせたりしない」など、実践的なアドバイスが並ぶ。



動画の最後にHISAKOさんは、「赤ちゃんはコウノトリが運ぶものでも、神様が届けてくれるものでもない」「爽やかに真実を逃げずにストレートに話してあげるのがめっちゃ大事」と語り、小学生の子どもたちにも難しい話を避けずに伝えるべきだと改めて強調した。「また次の動画でお会いしましょう、バイバイ」と笑顔で締めくくった。