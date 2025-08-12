トヨタの「“斬新”SUVミニバン」に期待大！ 精悍“カクカク”デザイン×「ヴォクシー」級の「ちょうどイイサイズ」！ スゴい“スライドドア”もカッコいい「クロスバン“ギア”」市販化どうなる？

2023年の「ジャパンモビリティショー（JMS）2023」でトヨタ車体が出展した「クロスバン ギア」は、登場から2年近く経ち、市販化の期待が高まっています。

ミニバンの大空間とSUVのアクティブスタイルを両立し、これまでのクルマにない様々な特徴を持っています。

市販化を期待したいSUVミニバン「X-VAN GEAR CONCEPT（クロスバン ギア コンセプト）」

【画像】超カッコいい！ これがトヨタの「“斬新”SUVミニバン」です！ 画像で見る（30枚以上）

クロスバン ギアのボディサイズは、全長4695mm×全幅1820mm×全高1855mmです。

車内は室内長2965mm×室内幅1550mm×室内高1340mmとなっており、乗車定員は6名。現行のトヨタ車で近いサイズ感は、ミドルクラスミニバンの「ノア／ヴォクシー」が該当します。

ボディ全長は同値、幅はクロスバン ギアの方が90mm広く、高さが40mm低くなります。

しかしながら、室内の広さはノア／ヴォクシーを凌駕していて、室内長は160mm、室内幅は80mm大きくなっているのです。

ノア／ヴォクシーより広く使える室内は大きな魅力のひとつでしょう。

室内は、クルマというよりも、もはやリビング。シンプルにまとめられた運転席まわりは未来のクルマを予感させ、明るくソファーのようなシートと大きなサンルーフのよる開放的な天井によって、モダンな空間が広がります。

ドアは前後共にスライドドア。過去にトヨタから登場したアイシスのようにBピラーが無いため、前後ドアを開けた後には、大きな開口部が広がります。

助手席側シートには超ロングスライド機構が備わり、回転させて後ろを向かせることも可能。2列目シートはシートバックを倒すとテーブルのように使えます。

見た目はクロスオーバーSUVのようですが、中に入るとミドルサイズミニバンを凌駕する広さの室内という、ミニバンとSUVの良いところを合わせているクロスバン ギア。

市販化すれば、「シエンタ」以上でノア／ヴォクシー同格の多目的車として、大人気となることでしょう。

さらにこのクロスバン ギアにはシリーズがあります。

JMS2023に同時発表されたもので、クロスオーバーテイストのクロスバン ギアの他にも、様々なタイプが存在するのです。

使い方自由自在で移動するくつろぎ空間として登場するのが「クロスバン コア」。

シンプルなエクステリアですっきりとした印象のコアは、日常の移動を快適にするクルマです。小さな子供やペットなども気兼ねなく乗ることができ、家族団らんの空間を作り出せるクルマとなっています。

誰にも邪魔されない自分だけの秘密基地になるのが「クロスバン ツール」。

クロスバン ギアよりも、さらにギア感を増した見た目と使い勝手の良さが魅力です。

助手席シートにはタンブルフォールディング機構が加わり、インパネ方向へシートを跳ね上げれば助手席側のフロアを広大に使うことができます。

3列目シートが無くなり広大な荷室が生まれることで、趣味や遊びのクルマのみならず、仕事の相棒にもなるクルマです。

基本となるクロスバン ギアと、コア・ツールというバリエーションの深さがあり、同一カテゴリーでは、敵なしの存在になりそうなクロスバンシリーズ。

なかでも人・モノ・夢と全てを運んでくれるクロスバン ギアは、これからのミニバンやSUVのカタチなのかもしれません。