³ùÅÄÂçÃÏ¡¢¥×¥ì¥ß¥¢³«Ëë¤Ï·ç¾ì¤«¡¡¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¦¥·¡¼¥ë¥É¤ÇÀèÈ¯¤âÉé½ý¸òÂå
ºòµ¨¥ê¡¼¥°²¦¼Ô¤Î¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤ÈFAÇÕ²¦¼Ô¤Î¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤¬¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¦¥·¡¼¥ë¥É¤ÇÂÐÀï¤·¡¢PKÀï¤ÎËö¤Ë¥Ñ¥ì¥¹¤¬¾¡Íø¡£º£µ¨½é¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¥Ñ¥ì¥¹¤ÎÆüËÜÂåÉ½MF³ùÅÄÂçÃÏ¤ÏÀèÈ¯¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢29Ê¬¤Ë¥¦¥£¥ë¡¦¥Ò¥å¡¼¥º¤È¸òÂå¡£±¦É¨¤òÄË¤á¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£¥ª¥ê¥ô¥¡¡¼¡¦¥°¥é¥¹¥Ê¡¼´ÆÆÄ¤Ï»î¹ç¸å¡¢³ùÅÄ¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÈà¤Ï¤½¤ì¤Û¤É¤Ò¤É¤¯¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÄË¤ß¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£ÌÀÆü¡¢¤è¤ê¾Ü¤·¤¯¿Ç»¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£½Å½ý¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¤¬¡¢¤ª¤½¤é¤¯1¡Á2»î¹ç¤ò·ç¾ì¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×
¥Ñ¥ì¥¹¤Ï17Æü¤Î¥Á¥§¥ë¥·¡¼Àï¤Ç¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°³«Ëë¤ò·Þ¤¨¤ë¤¬¡¢³ùÅÄ¤Î½Ð¾ì¤Ï´í¤Ö¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£