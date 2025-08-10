人気YouTubeチャンネル『シスクとねこむす』に投稿されたのは、高熱で寝込む娘さんに優しく寄り添う猫ちゃんたちの動画です。

2.9万再生を達成するとともに、「野生の本能でわかってる」「心配してるの可愛い」との反響が寄せられています。

【動画：高熱で寝込む娘のもとで……】

ニャンズファミリーに訪れた小さな試練

ベンガルキャットの『オルランドゥ（愛称・オル）』くん、ソマリの『メリアドール（愛称・メリ）』ちゃんとお住まいの飼い主さん一家を心配な出来事が見舞ったのは2025年初夏のこと。この日、6歳になる娘さんが体調を崩し、寝込んでしまったといいます。

飼い主さんが“噛みつき猫”と称するほどお口を使ったコミュニケーションが多いというオルくん。一方のメリちゃんは、普段は少々の距離を置いて娘さんに接しているそう。動画内には、娘さんの不調に際したニャンズの様子が捉えられていました。

娘さんの“異変”に気づいたメリちゃんの行動とは

動画冒頭には高熱で寝込む娘さんと、娘さんの脇腹を毛布越しにふみふみするメリちゃんが。メリちゃんが娘さんに甘えることは珍しいようで、パパさんはメリちゃんの行動を「異変を感じ取ってのこと」と推測しました。

次のシーンには、娘さんの足元に寄せられた掛け布団の上で体を横たえるメリちゃんの姿も。普段メリちゃんがこの場所で休むことはないとパパさんは語ります。普段と異なる数々の行動には、体調不良の娘さんを心配する思いがにじみ出ていました。

一方のオルくんは…

その後のシーンには、仰向けに寝転んだ娘さんの両脚の隙間からキュートなお顔を覗かせるオルくんも。移動するよう伝えても、彼はその場に留まりつづけたそう。オルくんもまた娘さんの不調を理解し、そばに寄り添うことを決めたのかもしれません。

動画終盤には快復後、メリちゃんをお膝に抱き、カメラに笑顔を向ける娘さんの映像が。ほどなくして、メリちゃんはそっと娘さんの腕を抜け出したといいます。娘さんが元気になったことで、メリちゃんも“見守り役”を終えたのかもしれません。

体調不良の娘さんを心配するメリちゃん・オルくんの様子を捉えた当動画には、「心配して見守るメリちゃんとオルちゃん優しいですね」「メリちゃんがしずくちゃんをフミフミしてるの気遣ってるのかな？」「猫達が分かってるから凄い！野生の本能でわかってるから看病してる」「メリちゃん優しい。オルちゃん優しい。治ったみたいで安心したよでも油断禁物だよ！お大事にね」との声が殺到しています。

人気YouTubeチャンネル『シスクとねこむす』では、お迎え当時のオルくん・メリちゃんの様子はもちろん、ご一家の素敵な日常動画が公開されています。

