妻は「離婚せず」の決意報道…国分太一、中居正広に共通する“内助の功”　窮地を支えるパートナーの胸中とは

芸能活動休止を宣言し、テレビ界から去って約2か月。半ば引退していると言っても過言ではない国分太一の近況が、8月9日配信の『女性セブンプラス』で明らかになった。

「2015年、元TBS社員で3歳年下の一般女性A子さんと結婚した国分さんですが、同サイトによれば、A子さんは、これからも国分さんを支えるという決意を固めているようです。また、近所の住民からの証言として、A子さんは会えばふつうに挨拶も返してくれたり、ゴミ出しもマメにするという声もありました」（芸能ジャーナリスト、以下同）

6月20日、日本テレビが国分に複数のコンプライアンス違反があったことを公表し、同日に『ザ！鉄腕！DASH！！』（日本テレビ系）の降板を決定した。この処分を機に無期限で活動休止を決めた国分だったが、事態を重く見た松岡昌宏、城島茂の判断もあり、TOKIOは解散。31年の歴史に幕を閉じた。

TOKIO、そして『鉄腕DASH』に迷惑をかけた国分。身から出た錆とはいえ、そんな失意の彼をA子さんは健気にも支え続けている――。

「もともとキャリア志向で結婚後もテレビの仕事を続ける意向だったA子さんですが、8月5日発売の『女性自身』 によれば、国分さんが、妻からの仕事再開の要望をはねのけ、復職を阻止したようなのです。A子さんにはまだ幼い2人の娘がいます。子育てもしながら、夫には現状仕事がない、という状況は、かなり辛いものがあるでしょう」

そしてもう1人、芸能界引退後の“引きこもり生活”を、女性に支えられている元タレントがいる。中居正広だ。

「中居さんを同棲状態でサポートしているとされるのが、交際中の振付師兼ダンサーです。12歳年下の彼女とは2011年ごろから、SMAPの振付を担当したことが縁で交際に発展したそうです。ただ、その関係が世間に明るみになったのは2017年3月のことです」

そんな中居だが、国分が芸能界を追われた事情とは異なり、元フジテレビ女子アナウンサーへの性加害スキャンダルで引退に追い込まれた。それでも恋人のB子さんは離れずにいるという。

窮地に立たされた2人のスター。内助の功が実ることはあるのだろうか。