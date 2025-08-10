“日本人コンビ”が躍動！ 日本代表FW上田綺世が開幕戦で得点&DF渡辺剛も先発フル出場のフェイエノールトは2-0で今季白星発進
日本代表ストライカーは開幕戦から結果を残したようだ。
9日、エールディヴィジ開幕戦が開催。日本代表のFW上田綺世とDF渡辺剛が所属するフェイエノールトはNACブレダと対戦した。
昨季リーグ戦を3位で終えて今季は3年ぶりのリーグ優勝を目指すフェイエノールト。そんな中で注目された開幕戦だったが、試合は2-0でフェイエノールトが完封勝利。白星発進を飾ったこの試合で一際存在感を放っていたのが日本代表FW上田綺世だ。
上田と渡辺は鮮やかな得点を決めてフェイエノールトの開幕戦勝利に貢献。今季はリーグ優勝が期待されるが果たして日本人コンビはどのような活躍を見せるのだろうか。
