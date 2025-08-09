今治vs熊本 スタメン発表
[8.9 J2第25節](アシさと)
※19:00開始
主審:田中玲匡
<出場メンバー>
[FC今治]
先発
GK 1 立川小太郎
DF 4 市原亮太
DF 5 ダニーロ
DF 16 大森理生
MF 7 山田貴文
MF 14 弓場堅真
MF 18 新井光
MF 20 ヴィニシウス・ディニス
MF 37 梅木怜
FW 10 マルクス・ヴィニシウス
FW 36 横山夢樹
控え
GK 71 高木和徹
DF 15 阿部稜汰
DF 22 西袋裕太
DF 24 竹内悠力
MF 6 梶浦勇輝
MF 28 パトリッキ・ヴェロン
MF 33 笹修大
FW 13 藤岡浩介
FW 21 日野友貴
監督
倉石圭二
[ロアッソ熊本]
先発
GK 1 佐藤史騎
DF 3 大西遼太郎
DF 4 袴田裕太郎
DF 5 阿部海斗
MF 6 岩下航
MF 8 上村周平
MF 17 藤井皓也
MF 24 李泰河
FW 10 古長谷千博
FW 21 豊田歩
FW 28 神代慶人
控え
GK 23 佐藤優也
DF 2 黒木晃平
MF 7 竹本雄飛
MF 9 大本祐槻
MF 13 飯星明良
MF 15 三島頌平
MF 16 松岡瑠夢
FW 18 半代将都
FW 20 大崎舜
監督
大木武
