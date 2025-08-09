スザンヌ、超ミニ短パンで美太もも全開 息子たちと与論島を満喫「空見上げたら…うぅ」
タレントで実業家のスザンヌ（38）が8日、自身のインスタグラムを更新。与論島での旅を満喫する様子をつづり、ブラックの超短パンからスラリと伸びた美脚ショットを公開した。
【写真】美くびれ＆美太もも全開のスザンヌ 旅のショットも多数掲載
スザンヌは「去年初めて泊まってめーっちゃ良くって、今年の与論旅はまずここ予約から」とつづり、AMADAという一棟貸しヴィラを紹介。プライベートサウナや24時間入れるプール、ふかふかのベッド、広々としたリビングダイニングが完備されており、「あぁ住みたい」と心底リラックスした様子を見せた。
また、今年は念願だったBBQを実現。「島のお友達も来てくれて、子ども達はずっとプールで泳いでは食べて」と楽しげな様子をつづった。
さらに印象的だったのは、星空散歩。「街灯がまったくないから携帯で足元照らしながら歩いて、せーので消して空見上げたら…うぅ。数えきれないくらいの星空」「流れ星ビュンビュン見えて」と、言葉を失うほどの絶景に心を打たれたという。
投稿では、滞在中のコーデも披露しており、ブラックの超短パンから覗く引き締まった美脚も話題に。フォロワーからは「自分もこんな贅沢をしてみたい」「素敵な所ですね〜めちゃめちゃ楽しそうで、BBQも美味しそう」「ほんとに、いつもいつも可愛いっ」と反響が寄せられている。
