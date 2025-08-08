µð¿Í¡¦ÅÄÃæ¾¡¡Ê³Åê£²¼ºÅÀ¤â¾Ã¤¨¤¿ÆüÊÆÄÌ»»£±£¹£¹¾¡ÌÜ¡¡»î¹ç¸å¤ÏÈ¿¾Ê¡Ö¼«Ê¬¤ÎÅêµå¤ò¶ì¤·¤¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×
¡¡¡Öµð¿Í£²¡Ý£³¥ä¥¯¥ë¥È¡×¡Ê£·Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¼ê±þ¤¨¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤ëÇØÃæ¤Ë²ù¤·¤µ¤¬¤Ë¤¸¤à¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ï½Ð¤»¤¿¤¬¡¢¤¿¤À»Íµå¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤·¡¢»Íµå¤Ë¹Ô¤Ãå¤¯¤Þ¤Ç¤Î¥«¥¦¥ó¥È¤Îºî¤êÊý¤Ç¼«Ê¬¤ÎÅêµå¤ò¶ì¤·¤¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡£µð¿Í¡¦ÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¤Ï¡¢»î¹ç¸å¤âÈ¿¾Ê¤Î¸ÀÍÕ¤òÊÂ¤Ù¤¿¡£
¡¡½é²ó¤ò¤ï¤º¤«£¶µå¤Ç»°¼ÔËÞÂà¡£Äã¤á¤Ëµå¤ò½¸¤á¡¢Æó²ó¤ÏÀèÆ¬¤ÎÂ¼¾å¤ò²ÝÂê¤À¤Ã¤¿¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë¼è¤ë¤Ê¤É»°²ó¤Þ¤Ç´°Á´Åêµå¤À¤Ã¤¿¡£ÂÇÀÊ¤Ç¤Ï»°²ó¤Ë£²£°£±£³Ç¯°ÊÍè¤ÎÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤ÁÀèÀ©¤Îµ¯ÅÀ¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢ÅêÂÇ¤ÎÌöÆ°¤Ë¾ìÆâ¤¬Ê¨¤¤¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢£±ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î»Í²ó£²»à¤«¤é£²»Íµå¤òÍ¿¤¨¤Æ¥ª¥¹¥Ê¤ËÆ±ÅÀ¤Î±¦Á°Å¬»þÂÇ¤òÍá¤Ó¡¢ºÆ¤Ó£±ÅÀ¥ê¡¼¥É¤ÎÏ»²ó£²»à°ìÎÝ¤«¤é»Íµå¤òÍ¿¤¨¤Æ¹ßÈÄ¡££²ÈÖ¼ê¡¦Á¥Ç÷¤¬ÃæÂ¼Íª¤Îº¸Á°ÂÇ¤òµö¤·¡¢ÆüÊÆÄÌ»»£±£¹£¹¾¡ÌÜ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Ìó£³¥«·î¤Ö¤ê¤Î£±·³ÅÐÈÄ¤Ï£µ²ó£²¡¿£³¤ò£²¼ºÅÀ¡£¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤ëÎÏÅê¤Î±¦ÏÓ¤òÂç¤¤ÊÇï¼ê¤Ç·Þ¤¨¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ø¡Ö¤¢¤¢¤¤¤¦·Á¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤¿¤Î¤Ç¡×¤È¹µ¤¨¤á¤ËË¹»Ò¤Î¤Ä¤Ð¤Ë¼ê¤òÅº¤¨´¶¼Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤ÈÉ¾²Á¡£¼¡²óÅÐÈÄ¤ÏÌ¤Äê¤â¡¢Éü³è¤Ø¤Î´üÂÔ¤òÊú¤«¤»¤ë£±£°£´µå¤À¤Ã¤¿¡£