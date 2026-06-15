アメリカのエンタメの最高峰・WWE。男女問わず、その狭き門を叩く日本人選手は絶えない近年、WWEをはじめ海外団体に活躍の場を移す日本人レスラーが増加。一方、その裏で避けて通れないのがリングネームの改名問題だ。かつては「ヒロヒト」と名づけられそうになった珍事も......。そもそも選手たちはなぜ名前を変え、誰が決めるのか？知っているようで知らない、WWE独特の改名文化を深掘り！【写真】ウルフアロンのデビュー戦相