スバル流「混流生産」の狙いとは？スバルが2026年4月9日に発表した新型の電気自動車（BEV）「トレイルシーカー」は、同社のBEVラインナップにおいて「ソルテラ」に続く第2弾となるモデルです。この新型ミドルサイズSUVは、発売から約2か月間で1962台を受注。これは月販目標250台の約4倍にあたる数字であり、好調なスタートを切っています。【画像】これがスバルの「矢島工場」です！ 画像を見る（30枚以上）このトレイルシー