2.5次元アイドルグループ「すとぷり」の所属事務所STPRが15日、すとぷりのリーダーななもり。が社長を退任して、取締役プロデューサーに就任することを発表した。同社は、2016年6月に結成したすとぷりのマネジメント業務のために、18年6月に設立。創立8周年を迎えたこの日、副社長の秋田堅司氏を後任の代表取締役社長として、ななもり。はプロデュサー業に専念する新体制となった。ななもり。は公式ホームページに「この8年、