6月10日、5人組YouTuber・コムドットのリーダー、やまとが自身のInstagramのストーリーズを更新。自身がプロデュースするグッズについて、韓国の人気グループ・TOMORROW X TOGETHERのYEONJUNのグッズに酷似しているとの指摘を受け、謝罪した。しかし、その謝罪の言葉がさらなる批判を招いている。「問題となったのは、やまとさんがストーリーズで紹介したフィギュア型のキーホルダーです。黒いパーカーのフードをかぶり、ガムを