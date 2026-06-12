「業界にまで…」俳優の山田裕貴が、5月31日に自身のXを更新。同日に行われたのラストライブによる意外な影響を明かした。山田裕貴山田裕貴、『どうする家康』で共演・松本潤にエール「殿〜」5月31日に東京ドームで行われた公演をもって、26年半の活動に幕を下ろした。同日に自身のXを更新した山田は、「今日現場でスタッフさんの中にのTシャツを着てる人がいて配信見るためにスタッフさんたちの間で『巻こう』『間に合わ