【AMERICAN HOLICのシャツ】が大当たり！「デザイン可愛すぎる」「さらりと爽やか」

さらっと着られておしゃれなシャツが欲しい。そんな人にぴったりなのが【AMERICAN HOLIC（アメリカンホリック）】のストライプシャツ。アシンメトリーデザインが目を引き、着るだけでこなれ感を演出してくれます。遊び心のあるシルエットが、いつもの着こなしも新鮮に見せてくれそう。今回はそんな注目のシャツを、お手本にしたいコーデとともにご紹介します。

前も後ろもアシンメトリーでアクセント

【AMERICAN HOLIC】「アシンメトリーストライプシャツ」\4,991（税込）

一見シンプルなブラウンのストライプシャツですが、実は後ろ姿にも技ありなアシンメトリーデザイン。バックスタイルに入ったスリットも特徴的。動くたびにふわっと揺れて、軽やかで涼しげな印象に。きれいめなレーススカートとTシャツの組み合わせに、さらっと羽織るだけでコーデ全体がぐっとおしゃれな印象に。きれいめカジュアルスタイルにこなれ感を足してくれる優秀シャツです。

ゆるっと涼しげなリラックスコーデ

涼しげなブラウンのワイドパンツと合わせた、リラックス感のあるコーディネート。シャツもパンツもゆったりとしたシルエットで体に張り付きにくく、暑い季節も快適に着られそうです。ブラウン系で全体をまとめることで、落ち着きのある大人っぽさもキープ。袖にも程よいゆとりがあり、抜け感のある着こなしに仕上がります。ゆるっと着られてきちんと見えも叶いそうな、大人に嬉しいバランスです。

ホワイトにストライプでさらに涼しげ

ホワイト系のストライプシャツはコーデ全体をパッと明るく見せてくれます。上の部分だけにボタンが付いていて、スリットからインナーやボトムスが覗くのもおしゃれポイント。@yoahiru.wさんも「スリットデザインが可愛すぎるシャツ」と絶賛。二の腕を包み込むワイドな袖や、腰まわりまでしっかり隠れる丈感で、気になる体型カバーにも役立ってくれそうです。

デニム合わせで爽やかカジュアルに

デニムパンツと合わせて爽やかな大人カジュアルに。肘下までかかる袖は冷房対策にも役立ち、幅広なので風通しもよく涼しく過ごせそうです。「生地感もさらりと爽やかで、織り柄も可愛くて高見え」と@yoahiru.wもコメントしているように、暑い季節も快適におしゃれを楽しめそう。いつものデニムスタイルにアシンメトリーシャツを合わせれば、きちんと感をプラスでき大人コーデで活躍するはず。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kanana110様、@yoahiru.w様のInstagram投稿、@kanana110様のWEAR投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Natsumi.N